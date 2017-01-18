Университет «Кавказ» объявил о своей ликвидации. Объявление об этом размещено в специальном выпуске газеты «Vergilər».

Согласно объявлению, вуз закрывается добровольно по решению учредителя.

Кредиторы могут обращаться в течение 2 месяцев по адресу: г.Хырдалан, ул. академика Гасана Алиева, 120.

По словам ректора университета Хавара Мамедова, деятельность университета была приостановлена его учредителем — Международным образовательным комплексом Азербайджана 9 января.

«В настоящее время в университете работает комиссия по замене. Название университета не изменится. В любом случае университет будет государственным. Он будет контролироваться так же, как и те университеты, что находятся в ведении Минобразования. В ближайшее время государством будет принято решение о дальнейшей деятельности университета», — цитирует его слова портал Azvision.

Ректор вуза отметил, что университет переноситься не будет, и что учебный процесс в нем продолжится: «Здесь работают преподаватели, учатся студенты. Учебный процесс будет продолжается».