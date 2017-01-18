Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня встретится с Министром иностранных дел Малайзии Анифахом Аманом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, на встрече будут обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Малайзией и сотрудничество в рамках международных организаций. Кроме того министры проведут обмен мнениями о сотрудничестве в рамках ОИС.

Мамедъяров примет участие в чрезвычайном заседании министров иностранных дел стран ОИС, которое пройдет 19 января в Куала-Лумпуре.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи министра и выступление на мероприятии.