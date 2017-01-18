После встречи и совместной пресс-конференции главы Молдовы и России обменялись подарками. Игорь Додон вручил Владимиру Путину памятную статуэтку российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира в знак многовековой дружбы между российским и молдавским народами.

Эта скульптура символизирует продолжение традиции дружбы и стратегического партнерства, заложенной великими предшественниками лидеров двух народов.

Президент России отметил любовь главы Молдовы к шахматам (он возглавяет Федерацию шахмат), поэтому и подарок вручил соответствующий. Игорь Додон увезет домой шахматы «Баталия», которые выполнены из бронзы и позолоты, доска и ларец которых выточены из красного дерева, украшены мрамором из знаменитой Златоустовской гравюрой на металле.

А еще он получил первую полную карту Молдовы, нарисованную итальянским картографом Бартоломео Борги после русско-турецких войн, которые,по словам картографа, «внесли ясность» в границы Молдавии.

Источник: «Комсомольская правда»