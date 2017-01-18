Юсуфу Алекперову, сыну совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, принадлежит 0,13% акций ПАО «Лукойл». Он закончил Российский государственный институт нефти и газа имени Губкина и несколько лет работал в компании. По данным Znak.com, он начинал с должности оператора по добыче в НГДУ «Повхнефть» в Когалыме, затем перешел на должность инженера-технолога, а в 2015 году уже не был сотрудником промысла.

По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2016 года Юсуф Алекпекров и его супруга Алиса учредили компанию «Юсал», основным видом деятельности которой значится управление недвижимостью. Кроме того, в сентябре 2016 года Юсуф Алекперов учредил ООО «Экто», занимающуюся производством безалкогольных напитков. Уставный капитал компании на 17 декабря 2016 года составлял 164 млн рублей.