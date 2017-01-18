Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого третьего тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Сстрасбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни, заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, передает РИА Новости.

В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

«Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни», — сказал Щульц.