John Brennan...FILE - In this Oct. 29, 2010 file photo, Deputy National Security Adviser for Homeland Security and Counterterrorism John Brennan briefs reporters at the White House in Washington. Brennan, now President Barack Obama's nominee to be CIA director, withdrew from consideration for the job in 2008 amid criticism over the agency's use of harsh interrogation techniques, like waterboarding, against terrorist suspects. This time, in 2013, he's making it clear he strongly opposes such practices. Former and current U.S. intelligence officials say Brennan wasn't so vocal a decade ago. (AP Photo/Charles Dharapak, File)

Скандал между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой ЦРУ уходящей американской администрации Джоном Бреннаном, набирает обороты: комментируя газете Wall Street Journal обвинения в свой адрес и в адрес разведки в целом, Бреннан заявил, что Трамп пересек грань дозволенного.

«Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)», — заявил Бреннан на вопрос журналиста об обвинениях Трампа в его адрес.

Также Бреннан добавил, что сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии – неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй Мировой войне и «имена которых увековечены на стене памяти».

Перед этим Трамп задался в Twitter вопросом, не был ли Бреннан человеком, «слившим» компрометирующую его информацию. «Уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан ругает избранного президента Трампа за угрозу со стороны России… Не он ли был человеком, сливавшим информацию Fake News (так Трамп стал называть первым опубликовавший данные о компромате на него телеканал CNN)?» — написал Трамп.

Источник: РИА Новости.