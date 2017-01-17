Скандал между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой ЦРУ уходящей американской администрации Джоном Бреннаном, набирает обороты: комментируя газете Wall Street Journal обвинения в свой адрес и в адрес разведки в целом, Бреннан заявил, что Трамп пересек грань дозволенного.

«Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)», — заявил Бреннан на вопрос журналиста об обвинениях Трампа в его адрес.

Также Бреннан добавил, что сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии – неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй Мировой войне и «имена которых увековечены на стене памяти».

Перед этим Трамп задался в Twitter вопросом, не был ли Бреннан человеком, «слившим» компрометирующую его информацию. «Уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан ругает избранного президента Трампа за угрозу со стороны России… Не он ли был человеком, сливавшим информацию Fake News (так Трамп стал называть первым опубликовавший данные о компромате на него телеканал CNN)?» — написал Трамп.

Источник: РИА Новости.