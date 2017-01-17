MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5: Russian President Dmitry Medvedev receives his new Ukrainian counterpart Viktor Yanukovych (L) at the Grand Kremlin Palace on March,5,2010 in Moscow,Russia. Yanukovych and Medvedev have agreed to cease tensions between their countries. (Photo by Konstantin Zavrazhin/Getty Images)

Киев получил от секретариата ООН копию письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. Об этом, как пишет Лента.ру, во вторник, 17 января, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Главная военная прокуратура получили через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации на Украину», — написал глава надзорного ведомства.

По словам Луценко, таким образом следственные органы получили «неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича».