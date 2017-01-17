В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководителем группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном.

На встрече руководитель группы компаний LafargeHolcim Эрик Олсен проинформировал главу государства о проводимой группой компаний работе и ее возможностях в области охраны окружающей среды, сжигания бытовых отходов. Расценив Азербайджан как привлекательную с точки зрения сотрудничества страну, Эрик Олсен выразил готовность наладить связи с нашей республикой.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.