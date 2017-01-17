Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли.
Дата: 2017/01/17 21:32
Раздел: Азербайджан, Мир, Экономика
Просмотров:
95
Темы: Давос, Ильхам Алиев, Роберт Дадли
Проводником Андрея Беднякова по столице Азербайджана стал известный стилист и телеведущий бакинец Влад Лисовец
Врачи в течение нескольких часов боролись за его жизнь
В деле сотрудников центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии, в том числе начальника подразделения Тимура Хамхоева,
Азербайджан обязан воспользоваться столь ценной помощью
Мнение политолога Али Гаджизаде
В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.
Страна готова содействовать или провести встречу сторон
Дипломат стал партнером в крупной престижной российской юридической фирме
Юноша вынужден подрабатывать, продавая на рынке лимоны, чтобы хоть как-то помочь своей семье