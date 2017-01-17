Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения, и я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения, — цитирует Додона РИА Новости. — И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция — и я поддержу эту позицию — парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано».

По мнению молдавского лидера, ряд соглашений между Молдавией и Евросоюзом были подписаны поспешно.

«Мы понимаем геополитические реалии на данном этапе, мы понимаем, что действуют некоторые соглашения, которые подписывала Молдавия с Евросоюзом, мы считаем, были поспешными в 2014 году, выступаем за новые соглашения», — добавил он.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Кроме того, добавляет «Газета.Ru», он заявил, что Кишинев пока не готов пойти на риск признания Крыма территорией России, так как считает необходимым поддерживать дружеские отношения с Украиной.

«Я свою позицию (по Крыму. — прим. ред.) не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей… Я думаю, что в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет», — сказал Додон.