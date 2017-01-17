Как известно, Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Эти удары, главным образом, наносятся по военным целям. Последний такой удар пришелся на пятницу? 13-е. (13 января 2017). На сей раз, целью израильского удара был военный аэродром Mezzeh недалеко от Дамаска (в 5 километрах от дворца Башара Асада). Как сообщают СМИ, этим аэродромом пользуются элитные гвардейские силы Асада.

Представители сирийского режима, естественно, выступили с критикой в адрес Израиля, однако никаких ответных действий предпринимать не стали, а ограничились предупреждением. В принципе, сирийцев понять можно, учитывая немощь сирийских ВВС и ПВО, а также неспособность или нежелание союзников (Иран и Россия) защитить их, ничего кроме «очередного предупреждения» им не остается.

Хотя в Сирии с 2015 года располагается российский комплекс С-400 «Триумф» (по заверениям российской стороны, не имеющий аналогов в мире), защищать «друга Асада» при его помощи российская сторона пока не спешит.

Я не исключаю того, что целью израильских ударов есть уничтожение современного оружия, переправляемого режиму Асада союзниками, часть из которого переправляется или может переправляется ливанскому шиитскому движению Хезболла (также нельзя исключать стремление Израиля уничтожить как можно больше высокопоставленных иранских офицеров из элитных подразделений). Что касается оружия, скорее всего, среди уничтожаемого израильтянами оружия есть в том числе и российское оружие переданное Асаду. Но российская сторона молчит на сей счет.

Хотя еще в 2013 году глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя цели израильских ударов, заявил: «По нашей оценке, эти цели, которые все-таки относятся к функционированию военно-оборонительной системы сирийского государства». На дворе 2017 год, Израиль по-прежнему наносит удары по территории Сирии, в том числе по военным объектам. А если учесть, что «военно-оборонительная система сирийского государства» оснащена российским оружием, то можно сделать вывод что оружие это против Израиля неэффективно, и годится лишь для защиты от гораздо отсталых в технологическом плане противников.

Отсюда можно сделать несколько выводов;

Либо Израиль координирует свои действия с российской стороной (очевидно, между странами есть некая негласная договоренность). Поэтому российская сторона потакает Израилю и не рвется защищать военную инфраструктуру своего союзника Асада. В таком случае, сильно страдает тезис российской пропаганды о том что, «Путин своих не бросает». Потому что ситуация кажется двоякой.

Либо Россия, понимая техническое и тактическое превосходство Израиля, не хочет еще больше рисковать репутацией своего оружия и наживать врага в лице Израиля, вступая в открытый конфликт с этой страной.

Так как Израиль в основном целится на ослабление Хезболлы и Ирана, возможно, Москве выгодно руками Израиля выдавливать или как минимум не позволять усиливаться Ирану в регионе.

Очевидно, кто-то может выдвинуть и другие версии, это вполне нормально. С другой стороны, можно предположить, что все три элемента присутствуют в этом вопросе, и у этого предположения также будет право на существование.

Али Гаджизаде, политолог, руководитель проекта «Большой Ближний Восток»