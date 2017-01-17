В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард передала свои поздравления по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана, отметила успешное развитие связей между двумя странами в различных сферах. Отметив, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией охватывает новые области, Дорис Лойтхард сказала, что уже налажены успешные связи в финансовом секторе, две страны плодотворно сотрудничают также и в энергетической сфере.

С удовлетворением вспомнив визит Дорис Лойтхард в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев сказал, что между Азербайджаном и Швейцарией существуют успешные партнерские связи. Глава государства рассказал о проводимых в Азербайджане в различных сферах реформах, об осуществляемой в стране работе по устранению влияния резкого снижения мировых цен на нефть и по развитию экономики, а также диверсификации экономики и экспорта. Президент Ильхам Алиев отметил наличие больших транзитных возможностей страны, сказал, что Азербайджан превратился в важный транзитный центр.

На встрече было подчеркнуто, что между двумя странами существует хорошее сотрудничество в сфере железных дорог, состоялся обмен мнениями вокруг проектов TAP и TANAP, перспектив сотрудничества в инвестиционной, финансово-кредитной, сельскохозяйственной, фармацевтической и других сферах.