Россия в ближайшее время выведет четыре бомбардировщика Су-24 из Сирии, также в Россию вернутся врачи медицинского отряда специального назначения. Об этом сообщил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения», — сказал Картаполов в ходе выступления на аэродроме Хмеймим.

По его словам, сокращение группировки вооруженных сил в регионе продолжается в соответствии с указом российского президента Владимира Путина.