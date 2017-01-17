Древние кости со следами человеческих орудий появились в Новом Свете как минимум на десять тысяч лет раньше, чем было принято считать.

Исследователи из Канады и Великобритании провели новый радиоуглеродный анализ костей из пещеры Блуфиш на Юконе. Датировки показали возраст в 24 000 лет, что существенно раньше, чем принятые в научной литературе даты заселения Нового Света. Как пишет «Лайф», соответствующая статья опубликована в журнале PLOS One.

Учёные подвергли анализу кости из известной пещеры Блуфиш на Юконе. В 1977 – 1987 годах пещера попала в центр ожесточённой научной дискуссии. Там были найдены обломки и целые кости животных со следами орудий, которыми кто-то сдирал мясо с костей. Датировка орудий показала древность в 30 – 40 тысяч лет. Такие цифры были несовместимы с господствовавшими тогда в антропологии США представлениями о сроке заселения Америк. Дополнительно дело осложнялось тем, что раскопки там вёл канадский франкоязычный археолог (а не англоязычный учёный). Поэтому эти результаты не рассматривались в международных рецензируемых журналах как достоверные.

Чтобы прояснить вопрос, на этот раз канадско-британская группа отобрала среди костей те, которые носят несомненные следы человеческих орудий. Их радиоуглеродный анализ показал сходный возраст – в районе 24 000 лет. Хотя это меньше, чем предшествующие датировки, опирающиеся на кости с менее однозначно трактуемыми следами, это в любом случае почти на 10 000 лет больше, чем даты, общепринятые сегодня в научном сообществе.

Однако, несмотря на необычность датировок, существует шанс, что они будут широко приняты — в отличие от более ранних в 1970-х. Дело в том, что за прошедшие годы раскопки археологов из США в Чили подтвердили тот факт, что люди в Новом Свете появились больше 14 000 лет назад, ещё до конца оледенения. Ранее считалось, что мигранты не могли преодолеть ледник и попасть в Новый Свет до того, как этот ледник растаял. В связи с этим стало сложнее оспаривать и бразильские находки с датировками районе 40 000 лет. Общий контекст затрудняет игнорирование новых данных из пещер Блуфиш, тем более, что сейчас для датировки действительно были выбраны материалы, которые довольно трудно интерпретировать как следы зубов и когтей хищников. Таким образом, новая работа может существенно изменить современные научные представления о заселении Америк.