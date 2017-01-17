Председательство Австрии в ОБСЕ поддерживает усилия, предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта, и их заявление о возвращении Арменией тела азербайджанского военнослужащего, сказали во вторник в эксклюзивном интервью Trend в МИД Австрии.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ от Франции, США и России призвали к немедленному возвращению на родину тела азербайджанского военнослужащего, все еще находящегося у армянской стороны.

Как говорится в заявлении МИД, председательство Австрии в ОБСЕ активно поддерживает работу сопредседателей Минской группы в лице личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе, посла Гюнтера Бехлера.

«Следуя традиции сохранения нейтралитета, Австрия готова содействовать или провести встречу сторон», — сказали в МИД.