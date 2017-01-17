«Между народами Азербайджана и Бангладеш имеются теплые отношения, основанные на религиозной и культурной схожести. Однако если мы хотим сблизиться еще больше, должны проводить конкретную работу».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Бангладеш в Азербайджане Аллама Сиддики.

«Для этого нужно иметь больше информации друг о друге. Бангладеш активно участвует в ООН и ОИС. Наша страна активный член 12 структур ООН и всегда отличается своей миротворческой деятельностью», — подчеркнул он.

Посол сказал, что социально-экономическая модель развития Бангладеш является примером для некоторых стран Азии, Латинской Америки и Африки. По его словам, Бангладеш готов обменяться опытом с Азербайджаном в различных сферах: «Наша страна обладает большим опытом в сфере гендерного равенства. Мы обладаем высокими показателями в проведении вакцинации среди новорожденных, обеспечении населения питьевой водой. По-моему, мы можем многому друг у друга научиться».