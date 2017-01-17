Новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что курс американской валюты в настоящее время завышен, и не в последнюю очередь из-за усилий Китая по удержанию курса юаня на низком уровне.

Как передает АПА-Экономикс, после этого заявления Д.Трампа курс доллара США падает практически ко всем мировым валютам.

После этого заявления евро торгуется в районе 1,0697 долларов против 1,0601 долларов на закрытие предыдущей сессии.

Наряду с этим, стоимость доллара составляет 113,48 иены против 114,2 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Фунт к доллару на 2,4%, до 1,2333 долларов за фунт, к евро — на 1,5%, до 1,1534 евро за фунт.

Рост фунта обусловлен заявлениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что окончательный проект соглашения о выходе страны из ЕС (Brexit) пройдет процедуру одобрения в парламенте.

Т.Мэй вновь указала на стремление Великобритании остаться важным партнером Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.