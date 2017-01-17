Силы, пытающиеся внести разлад в отношения между Азербайджаном и Ираном, не смогут достигнуть своей цели.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов на встрече с делегацией во главе с министром кооперации, труда и социального благосостояния Ирана Али Рабии, сообщает во вторник Госкомитет.

Вице-премьер сказал, что связи между Ираном и Азербайджаном развиваются изо дня в день.

«Государство и народ Ирана для нас — это друзья и братья. У нас общая религия, к тому же есть много схожего в нашем языке, обычаях и традициях, культуре, истории», — сказал Гасанов.

Подчеркнув особую роль великого лидера Гейдара Алиева в том. что азербайджано-иранские связи вышли на высокий уровень, Гасанов отметил, что эти отношения успешно продолжают развиваться под руководством Президента Ильхама Алиева.

«Взаимные визиты президентов двух стран еще более ускорили развитие наших отношений», — сказал вице-премьер.

Отметив, что Президент Ильхам Алиев проводит независимую политику, опирающуюся на национальные интересы азербайджанского народа, Али Гасанов сказал, что обе страны демонстрируют одинаковую позицию по ряду международных вопросов, поддерживают друг друга на мировой арене.

«Президенты Азербайджана и Ирана часто встречаются, совершают взаимные визиты. Несмотря на то, что существуют силы, желающие внести разлад в отношения между нашими странами, они не смогут достигнуть своей цели», — сказал Гасанов.

Вице-премьер выразил министру благодарность за помощь, оказываемую Азербайджану такими гуманитарными организациями Ирана, как «Комитет «Имдад» имени имама Хомейни» и Общество Красного Полумесяца («Хилал Ахмер»), в то время, когда республика страдает от армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«В настоящее время мы переживаем сложный период. Как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня крайне необходима исламская солидарность. Президент Ильхам Алиев объявил этот год в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Азербайджан – толерантная страна. В отличие от Армении, в нашей стране мирно сосуществуют люди, исповедующие различные религии, принадлежащие к разным культурам. Они имеют равные права граждан Азербайджана», — сказал председатель Госкомитета.

Али Гасанов выразил уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться и впредь.