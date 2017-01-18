«Газпром» в соответствии с условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на информацию от российской компании.

Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.

В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 миллиардов, что составляет больше половины капитализации «Газпрома» (61 миллиард долларов), сообщает «Интерфакс».