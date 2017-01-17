Живущему в Грузии юному чемпиону-азербайджанцу Айденизу Бадирову 14 лет. Несмотря на столь юный возраст, он уже 17 раз становился чемпионом Грузии по вольной борьбе. В настоящее время Бадиров – самый перспективный борец в сборной Грузии.

Не раз завоевавший высокие спортивные достижения этот юный спортсмен живет в очень тяжелых условиях, из-за чего в свободное от спорта время юноша вынужден подрабатывать, продавая на рынке лимоны, чтобы хоть как-то помочь своей семье.

Как сообщил Vzglyad.az депутат от правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Савалан Мирзоев, он навестил семью Бадировых. Как отметил депутат, в настоящее время в Минюсте Грузии рассматривается вопрос о получении членами семьи Бадировых грузинского гражданства.

По словам Мирзоева, из-за того, что Айдениз Бедиров не является гражданином Грузии, он не может воспользоваться системами финансирования Федерации борьбы и Министерства молодежи и спорта Грузии: «В настоящее время мы ведем переговоры с Минюстом Грузии. Мы проделываем работу по получению ими сначала вида на жительства, а затем и гражданства. Эта семья находится в бедственном положении. Мать страдает эпилепсией. Отец работает чернорабочим. В семье четверо малолетних детей. За неимением гражданства дети не могут посещать школу. В Грузии очень многие организации хотят им помочь. После получения гражданства эта семья сможет воспользоваться социальной помощью».

С.Мирзоев также отметил, что в первую очередь члены семьи должны пройти регистрацию в Грузии и получить вид на жительство: «У меня был разговор лично с министром юстиции Грузии. Соответствующим органам были даны поручения. После получения ими временных удостоверений личности за получением гражданства последует их обращение к президенту Грузии. В ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь».