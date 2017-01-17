Президент России Владимир Путин заявил, что «заказчики фальшивок» против избранного президента США Дональда Трампа «хуже проституток». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой Молдавии Игорем Додоном, сообщает «Интерфакс».

Путин также заявил, что в США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента.

Комментируя решение администрации Барака Обама продлить санкции против России, Путин сказал, что уходящая администрация США относится к той категории людей, «которые прощаются, но не уходят».

«Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории», — сказал президент.

Ранее BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях между представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у России компрометирующих его сведений об «извращенных сексуальных актах», напоминает «Дождь».

В нем утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле «Ритц Карлтон», куда Трамп якобы приглашал проституток.