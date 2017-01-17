Официальный курс маната по отношению к доллару на 18 января установлен на уровне 1,8045 маната, сообщает во вторник Центральный банк Азербайджана.
По отношению к 17 январю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 18 января установлен на уровне 1,8045 маната, сообщает во вторник Центральный банк Азербайджана.
По отношению к 17 январю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/01/17 17:19
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
314
Юноша вынужден подрабатывать, продавая на рынке лимоны, чтобы хоть как-то помочь своей семье
«Государство и народ Ирана для нас — это друзья и братья»…
На Московском проспекте в Баку 18 и 19 января с 01:00 до 03:00 будет полностью ограничено движение
Чехия готова поделиться своим опытом в сфере развития туризма, сказал в ходе азербайджано-чешского бизнес-форума в Баку во
«Если Россия займется вопросом со всей серьезностью, вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана будет обеспечен»
Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и указания в связи с возвращением тела шехида
Требования о том, чтобы освободить оккупированные территории Азербайджана, всегда было на столе переговоров, заявил он
«Как находящийся в этом деле человек говорю, что мы никогда не ввязывались в чиновничьи группировки и компроматные
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых в