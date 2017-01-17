Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров прокомментировал заявления главного кремлевского дипломата Сергея Лаврова по Карабаху, судьбе блогера Лапшина в интервью агентству АПА. Минвал приводит данное интервью без изменений и сокращений:

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что армяно-азербайджанских нагорно-карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана. Как вы относитесь к данному заявлению?

— Хочу отметить, что вся мировая общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Что касается мирного процесса, переговорный процесс, проводимый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является международной платформой для урегулирования вопроса на основе норм и принципов международного права. В связи с урегулированием конфликта есть многочисленные решения и резолюции международных организаций, основанные на нормах и принципах международного права.

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Самыми важными документами являются резолюции Совбеза ООН № 822 (1993 г), 853 (1993 г), 874 (1993 г), 884 (1993 г). В этих документах Совбез ООН осудил применение силы в отношении Азербайджана и оккупацию наших земель. В резолюциях Совбез ООН еще раз выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, еще раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и требует немедленного, полного безоговорочного вывода всех оккупационных сил с наших территорий. Это не призыв, это требование Совета Безопасности ООН.

— Министр иностранных дел России также затрагивает вопрос, касающийся статуса Нагорного Карабаха. Что Вы можете сказать в связи с этими мнениями?

— В интервью информационному агентству «Sputnik» президент Азербайджанской Республики еще раз внес ясность в вопрос статуса. Глава нашего государства заявил, что компромисса в вопросе территориальной целостности Азербайджана быть не может, однако возможен компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления Нагорного Карабаха.

— Сергей Лавров отмечает и роль России в достижении режима прекращения огня во время апрельских событий.



— Апрельские события и произошедший 29 декабря прошлого года на армяно-азербайджанской границе инцидент еще раз показали, что присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана является основным источником напряженности в регионе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств неоднократно заявляли, что статус-кво является неприемлемым и неустойчивым. Мы высоко ценим усилия России, приложенные для достижения режима прекращения огня 5 апреля прошлого года в Москве во время встречи на уровне начальников генштабов вооруженных сил Армении и Азербайджана. Однако апрельские события еще раз показали, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и соседнее государство должна прилагать еще больше усилий для скорейшего урегулирования конфликта. Полностью уверен, что если Россия займется вопросом со всей серьезностью, тогда статус-кво будет изменен, в регионе восстановится стабильность и будет обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

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— Лавров также коснулся вопроса освобождения блогера Александра Лапшина. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Этот вопрос рассматривается исключительно в юридической плоскости. В соответствии с Уголовным Кодексом Азербайджана, в отношении А.Лапшина, который незаконно пересек государственную границу Азербайджана, продемонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В рамках Кишиневской Конвенции от 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для экстрадиции задержанного в Беларуси А.Лапшина были предоставлены соответствующие документы. В отношении лица, совершившего аналогичные действия по отношению к России и незаконно пересекшего ее государственную границу, правоохранительные органы РФ предприняли бы такие же шаги.