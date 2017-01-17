Председатель Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев встретился с руководителем азербайджанского представительства МККК Еленой Аймоне Сессерой в связи с возвращением тела военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего 29 декабря 2016 года.

Как сообщили АПА в Госкомиссии, Мадат Гулиев отметил, что вопрос, касающийся возвращения тела военнослужащего, погибшего во время вооруженного инцидента на азербайджано-армянской границе, всегда находится в центре внимания президента Ильхама Алиева, и в связи с этим глава государства дал соответствующие поручения и указания.

М.Гулиев подчеркнул, что Госкомиссия высоко оценивает усилия МККК и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с возвращением тела погибшего солдата.

То, что Армения до сих пор не вернула тело нашего военнослужащего, несмотря на то, что механизмы и процедуры возвращения тел понятны и просты, является грубым нарушением международных гуманитарных норм, прав человека, а также Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, к которым присоединилась Армения и требования которых она обязалась соблюдать.

Армения ранее также допускала подобные случаи и такое негуманное действие, как хранение тел военнослужащих на протяжении длительного времени, уже превратилось в тенденцию этой страны, Государственная комиссия призывает компетентные международные организации предотвращать подобные случаи и строго потребовать от Армении соблюдения требований Женевских конвенций.

Подчеркнув, что совместная деятельность Госкомиссии и МККК в целом является конструктивной и дает конкретные результаты, М.Гулиев выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества.

Елена Аймоне Сессера сказала, что азербайджанское представительство МККК вместе с армянским представительством МККК продолжают прилагать усилия для скорейшего возвращения тела Чингиза Гурбанова. Рассказав о проделанной азербайджанским представительством МККК и Рабочей группой Государственной комиссии в 2016 году работе, Елена Аймоне Сессера предоставила подробную информацию о запланированных в 2017 году совместных проектах.

На встрече, которая была проведена в условиях взаимопонимания, был проведен обмен мнениями в связи с другими представляющими обоюдный интерес вопросами.