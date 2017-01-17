«Как находящийся в этом деле человек говорю, что мы никогда не ввязывались в чиновничьи группировки и компроматные войны. Мы всегда негативно относились к этому тренду. Главные олигархи страны несколько раз выдвигали нам коммерческие предложения по поводу «Sancaq Production». С сентября 2013 года и до конца 2016 года несколько раз на нас пытались выйти люди самых авторитетных чиновников Азербайджана. Нам предлагали продать этот медиа проект».

Об этом заявил в интервью газете «Ени Мусават» бывший директор ИСБР Эмин Гусейнов, который является братом блогера Мехмана Гусейнова.

Он отметил, что сначала им предлагали 120 тысяч долларов.

«Последнее предложение – 300 тысяч долларов. Я всегда встречал это с улыбкой. Один из министров думал, что являющийся его конкурентом другой министр подстрекает нас против него. Он отправил своего человека с предложением купить нашу страницу. Мы ответили, что эта страница является творческим продуктом, нам не нужны эти деньги. Тем более мы не собирались ударять по кому-то конкретно, а по всем чиновникам. Мехман допускает одну ошибку: иногда он использует неуместные фразы. Использует ругательства, что не подходит для выражения общественного мнения. Но он молод, я верю, что с возрастом он откажется от этого стиля. Ведь из 300 тысяч подписчиков страницы эти ругательства могут одобрять 100 тысяч, но остальным 200 тысячам они не нравятся. В глазах некоторых он может быть героем, но остальные скажут, что он не имеет культуры речи. Мы не превратились в чей либо инструмент, а в дальнейшем этого не произойдет.

Я говорил Мехману не соваться в некоторые темы, потому что потом его никто не спасет, чтобы он понимал реалии Азербайджана. Даже самые независимые СМИ не вдаются в подробности некоторых тем. Я говорил ему, что если тебя еще терпят в Азербайджане, то не переходи границ. Я говорил, что если будешь заниматься этими вопросами, то как минимум тебя посадят. Под арестом и так находятся достаточно совестливых журналистов, правозащитников и политиков. Лучше находиться на свободе и вести борьбу вместе, плечом к плечу. Если все будут сидеть, ничего не получится. Многие создают мифы про Мехмана, говорят, что за ним стоит правительство. Но все это неправда».