

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых в пожаре, произошедшем в жилом здании в Бинагадинском районе.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева выступила адвокат обвиняемого Мирюсифа Махмудова Ильхама Гасанова. Она отметила, что делу нужно дать объективную оценку и вынести справедливый приговор.

Адвокат сказала, что за несколько месяцев до пожара сотрудники МНБ потребовали у Мирюсифа Махмудова 300 000 манатов. Обвиняемому угрожали, что если он не отдаст эту сумму, они создадут негативное мнение о материале: «Они не смогли получить взятку в полном размере. 16 мая 2015 года была произведена попытка поджога в здании, которое построено впритык с Организацией ветеранов Азербайджанской Республики, где компания «Qlobal Konsrtakşn» провела основательные ремонтные работы. Спустя 5 дней после пожара на проспекте Азадлыг, 24 мая 2015 года в Гяндже в здании на проспекте Деде Горгуда были пойманы 2 человека с канистрами бензина. Через 40 минут после начала пожара сотрудники бывшего МНБ увезли с собой Мирюсифа Махмудова, он был арестован, как только начался пожар. Все эти факты указывают на то, что арест Мирюсифа Махмудова является заказным. Обвиняемый не может быть признан виновным по выдвинутым обвинениям, потому что не является субъектом этих преступлений».

Адвокат попросила суд оправдать Мирюсифа Махмудова сказав, что его вина не была доказана.

На процессе потерпевший Фейзулла Багиров использовал свое право на реплику. Он сказал, что с первых дней предположил, что дом был подожжен.

Затем с последним словом выступил бывший первый заместитель главы исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов. Он попросил суд оправдать его.

Другие подсудимые попросили у суда время для подготовки к последнему слову.

Процесс будет продолжен 23 января.

Напомним, на прошлом заседании гособвинитель Фарид Нагиев сказал, что вина обвиняемых лиц была доказана и во время судебного следствия.

Прокурор просил суд лишить свободы учредителя занимавшихся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий фирм ООО «Global Construction» и ООО «Qlobal Stone» Махмудова Мирюсифа на 10 лет, бывшего заместителя главы ИВ Бинагадинского района Газанфара Новрузова – на 7 лет, заместителя председателя ООО «Global Construction» Алекбера Аскерова – на 7 лет, гендиректора фирмы ООО «Qlobal Stone» Угура Баширова – на 8 лет, экс-заведующего отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалята Раджабова, который в 2012-2013 году работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, – на 7 лет, начальника жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджева – 5 лет, начальника лаборатории ЗАО «Dərnəgül Boru Zavodu Мамедова Агаджавада – на 5 лет, бывшего гендиректора Центра гигиены и эпидемиологии при Минздраве Алибекова Акифа – на 5 лет.

Отметим, 19 мая прошлого года в многоэтажном жилом здании в Бинагадинском районе произошел пожар.

К ответственности были привлечены гендиректор фирмы ООО «Qlobal Stone», занимавшейся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий Угур Баширов, руководитель ООО «Global Construction» Махмудов Мирюсиф, заместитель председателя ООО «Global Construction» Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 году работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджев, а также работавший в 2012-2013 годах первым заместителем главы Исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контроль над работами по облицовке фасада зданий полиуретановым материалом, поскольку имеется достаточно оснований подозревать, что они не воспользовались своими должностными полномочиями в случае, когда этого требовали служебные интересы, и тем самым нанесли крупный ущерб правам и охраняемых законом интересам граждан и государства. Им были предъявлены обвинения по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР. Начальник испытательной лаборатории ЗАО «Dərnəgül Boru Zavodu», которая занималась испытательной проверкой полиуретана, Мамед Агаджавад Гаджи оглу был обвинен по статьям 308.2 и 313 (служебный подлог), гендиректор Центра гигиены и эпидемиологии Алибеков Акиф Мурадали оглу – по 308.2 статье УК АР.

Решением Насиминского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В результате пожара погибли 15, были ранены – 50 человек.