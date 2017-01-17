Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что соглашение с ООО «Газпром экспорт» навредит стране, заявила пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе на брифинге во вторник.

Как передает Sputnik, грузинская сторона приняла решение согласится с предложением с «Газпром экспорт» и получать за транзит «голубого топлива» из России в Армению оплату деньгами, а не газом.

Кроме того, согласно договоренности, Грузия в случае необходимости будет получать из России газ не за 215 долларов за 1 тысячу кубометров, а за 185 долларов.

«С подписанием этого договора ухудшился энергосектор страны, пострадали экономические и политические интересы Грузии.

В конечном итоге мы получили ухудшенное положение по различным направлениям, за чем в будущем может последовать целый ряд проблем», — сказала Мишвеладзе.

Президент призвал законодательный орган принять действенные меры, отметила она.

«Первое лицо страны, президент Грузии, призывает парламент выполнить свое конституционное обязательство – усилить функцию надзора, а также предложить план, как преодолеть и минимизировать ожидаемые риски и угрозы», — отметила представитель президента.

Российский газ Грузия не закупает с 2007 года. Основным импортером газа является Азербайджан, который в начале марта 2016 года согласился увеличить объемы поставок. До сих пор Грузия получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Договор Грузии с «Газпром экспорт» истек 1 января. Переговоры по новому соглашению затянулись из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия.

«Газпром экспорт» планирует поставить в Армению через территорию Грузии 2-2,2 миллиарда кубометров газа ежегодно в 2017-2018 годах.