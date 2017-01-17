Агентство Bloomberg представило свой традиционный рейтинг 50 самых инновационных стран мира. Первое место в нем сохранила Южная Корея. Кроме нее в десятке лучших оказались еще две азиатские страны, пять европейских, а также США и Израиль. Россия в рейтинге занимает 26-е место, опустившись по сравнению с прошлым годом сразу на 14 позиций.

Как передает Коммерсант, исследователи агентства Bloomberg сегодня представили свой очередной список 50 самых инновационных стран мира. При его подготовке использовались как собственная информация агентства, так и данные Всемирного банка, МВФ, Международной организации труда, ОЭСР, ЮНЕСКО и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Первое место в мире сохранила за собой Южная Корея, лидирующая по таким факторам, как интенсивность научно-исследовательских работ и разработок, количество новых патентов, а также занимающая одни из первых мест в том, что касается качества высшего образования, концентрации исследователей и концентрации высокотехнологичных производств. Впрочем, как отмечают исследователи, отсутствие прогресса в том, что касается производительности производств (по этому параметру Южная Корея занимает лишь 32-е место в мире), объясняет тот факт, что за прошлый год разрыв между первым местом (Южная Корея) и вторым (в текущем году его занимает Швеция) сократился.

Швеция, оттеснившая Германию на третье место, однако, рискует потерять позиции из-за действий нового правительства страны, которое рассматривается как не слишком дружелюбно настроенное по отношению к бизнесу и уже введшее новые налоги.

Как отмечают исследователи, самые серьезные потери в рейтинге 2017 года понесла Россия, в прошлом году занимавшая 12-е место в мире, а в нынешнем опустившаяся сразу на 14 пунктов и занимающая лишь 26-е место, пропустив вперед себя такие страны, как Новая Зеландия, Китай и Польша. По словам экспертов, изменениям способствовали как санкции, введенные против России, так и последствия нескольких лет относительно низких цен на энергоносители. Все это привело к падению позиций России в том, что касалось производительности, а именно благодаря этому показателю Россия в 2016 году оказалась на высоте в общем рейтинге, и, соответственно, к падению общего рейтинга страны.

Рейтинг Украины снизился на одну позицию, и теперь эта страна занимает 42-е место в списке самых инновационных государств мира. Замыкавший в прошлом году список 50 стран Казахстан сумел укрепить свои позиции и занимает теперь 48-ю строчку в рейтинге, поменявшись местами с Марокко.