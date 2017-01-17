Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что бывший сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев был «просто сторожем» и никогда не выполнял функций охранника

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что застреленный бывший сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев был его охранником. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — подчеркнул Кадыров.