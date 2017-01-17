Один из известнейших комиков Голливуда — Джим Керри — отмечает 55-летие. Актёр сыграл главные роли во множестве популярных фильмов. И успех этих картин — во многом заслуга самого Керри.

В частности, прославивший его фильм «Эйс Вентура» изначально считался бесперспективным, и другие актёры не хотели в нём сниматься. А Керри не только согласился на роль, но и помог создателям фильма доработать сценарий и сам придумал себе образ.

В результате малобюджетная комедия собрала в прокате более $100 млн. Популярность актёра закрепили фильмы «Маска» и «Тупой и ещё тупее». При этом Керри с успехом исполняет не только комедийные роли.

В его фильмографии несколько драматических работ, в том числе «Вечное сияние чистого разума». Талант актёра был отмечен множеством наград, среди которых MTV Movie Awards и «Золотой глобус».