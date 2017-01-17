Полиция Израиля допросила сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху — Яира, передает израильский телеканал Kanal 2.

Следователи пытаются выяснить, получал ли сын премьера подарки от австралийского миллиардера Джеймса Пакера.

Как пишет израильская Haaretz, Яир Нетаньяху проживал в доме Пакера в Тель-Авиве, путешествовал в его частном самолете, кроме того, миллиардер оплачивал все его расходы во время проживания в нью-йоркском отеле.

Власти Израиля пока не прокомментировали вызов на допрос сына премьера.

В то же время экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни призвала Нетаньяху подать в отставку. «Нетаньяху больше не может оставаться на посту премьер-министра, потому что он преследует личные интересы, а не интересы партии «Ликуд», — сказала Ливни в интервью государственному радио.

Ранее израильская полиция вызвала на допрос супругу премьера Сару Нетаньяху.

В конце декабря израильские СМИ сообщали, что в отношении премьер-министра Израиля будет проведено уголовное расследование.

Нетаньяху подозревают в получении крупных взяток от двух предпринимателей и нарушениях при закупке в Германии подводных лодок.

Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции в рамках расследования уголовного дела вызвать Нетаньяху на допрос. Допрос главы правительства продолжался около трех часов.

В то же время администрация премьера отвергает все предъявленные ему обвинения.