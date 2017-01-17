Опубликована новая фотография «живого» короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает NME.

Согласно официальным данным, Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. С тех пор постоянно появляются фанатские теории о том, что «Элвис жив». По словам некоторых поклонников, музыкант инсценировал смерть ради тихой жизни.

Теперь на странице Elvis Presley Is Alive в фейсбуке появился снимок, сделанный, предположительно, 8 января на ежегодном мероприятии в честь дня рождения Пресли в поместье «Грейсленд». На фото можно увидеть полного бородатого мужчину.

Утверждается, что это может быть «сам» Пресли, приехавший в собственное имение инкогнито.

Ранее сообщалось, что британская супермодель Кейт Мосс снялась в новом клипе Пресли.