«Мы против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, касающиеся судьбы блогера, задержанного в Белоруссии по запросу Азербайджана.

Лавров отметил, что выступает против экстрадиции Лапшина в третью страну.

«У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Лапшин является одновременно гражданином Израиля. Израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы разрешить эту ситуацию при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал Лавров.

Обратите внимание, слова Лаврова «Мы против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе» не только одобряют, но и поощряют незаконное посещение Карабаха. Это во-первых.

В во-вторых, Лапшин задержан в Минске по запросу Азербайджана на законных основаниях, в соответствии с нормами международного права. Кроме того, Лапшин вовсе не журналист, как заявляет Лавров. Его имя было внесено в «черный список» МИД Азербайджана в 2013 году за незаконное посещение Нагорного Карабаха с другими лицами. В 2015 году Лапшин с украинским паспортом перешел в Азербайджан из Грузии. Так как в украинском паспорте его имя было написано «Олександр», поэтому он беспрепятственно въехал в Азербайджан. Это еще и вопрос политического мошенничества.

Азербайджан объявил блогера в международный розыск незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики. Кроме того, в отличие от других лиц, посетивших Карабах, Лапшин пропагандирует «независимость» сепаратистского режима. Это является главной причиной того, что Баку добился его ареста. Если Лапшин будет экстрадирован в Азербайджан, его ждет от 5 до 7 лет лишения свободы.

Безусловно, этим Баку в первую очередь хочет показать всем желающим незаконно посетить Карабах, чем это может закончится. Даже если Лапшин в письменном виде принесет извинения азербайджанскому народу, признает территориальную целостность Азербайджана и будет освобожден, от этого политический эффект этого инцидента не ослабнет, это продемонстрирует силу Азербайджанского государства.

Но есть и моральная сторона этого вопроса, касающаяся России. Обратите внимание, Лавров (настоящая фамилия Калантаров), чей отец является армянином, представляет совершившего преступление еврейского блогера, являющегося гражданином трех стран, в качестве журналиста и заступается за него, однако безразличен к судьбе гражданина России Дильгама Аскерова, незаконно содержащегося в тюрьме в Ханкенди.

В отличие от Лапшина, Дильгам не совершал незаконных действий. Наоборот, он вместе с Шахбазом Гулиевым (чья жена Альбина Веселова является гражданкой России) отправился в оккупированный Кельбаджар на родные земли, где был задержан сепаратистами.

Вот вам двойной подход России в вопросе Карабаха. Стоит ли ждать справедливости в карабахском вопросе от такого предвзятого государства, больше служащего интересам армян, в особенности его министру иностранных дел армянского происхождения?

Minval.az