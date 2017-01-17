Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов прокомментировал отстранение команд, представлявших самопровозглашенный режим «НКР», от участия в международном конкурсе КВН в Сочи.

«Вот уже несколько дней, как республиканские СМИ сообщают о шагах, которые были предприняты для исключения команд КВН Нагорного Карабаха из списка участников международного фестиваля. Однако было бы справедливо, если бы министерства отметили, что они предприняли эти шаги после поручения главы государства», — написал Мамедов на своей странице в Facebook.

Напомним, что 10 января в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН-2017», в котором принимают участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана «Сборная Баку».

В Сочи также прибыли команды под названием «С хлебом и солью» и DeleYaman, представляющие непризнанный сепаратистский режим, созданный армянами в оккупированном Нагорном Карабахе.

Министерство иностранных дел и Министерство спорта Азербайджана выразили свое недовольство в связи с данным вопросом.