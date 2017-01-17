Очередное самоубийство совершено в Хазарском районе Баку 16 января. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре Хазарского района.

В поселке Шувелан во дворе многоквартирного дома покончил с собой Велиев Рафиг Гамид оглу, 1956 года рождения. Первым тело мужчины обнаружил его сын. По словам родных, в 08:30 Велиев проснулся и, поздоровавшись как обычно с домочадцами, вышел из квартиры. В 09:20 сын вышел из дома по делам и не прошел и десяти шагов, как увидел страшную картину – отца, повесившегося на дереве. Причина суицида пока не установлена, однако, по словам родных, Велиев сильно переживал из-за того, что не мог обеспечить достойное содержание своей семьи.