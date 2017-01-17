И тревогу бьют не только жители близлежащих улиц, но и всего центра города. Грызуны двинулись в самые комфортабельные зоны: на Торговую, пл. Фонтанов, на ул. Низами.

Как известно, крысы являются разносчиками заразы. Они очень живучие, а в последнее время настолько прижились в социуме, что уже не боятся ни домашних животных, ни человека. Нашествие грызунов угрожает весьма серьезными последствиями. Нередки случаи, когда крысы забирались в квартиры. Жильцы своими методами пытаются бороться с этой напастью.

Для Баку нашествие крыс — явление не новое. Первую крысиную волну жители города пережили в 90-х, когда власти решили снести старое здание мельницы.

Затем был снос домов на улицах Басина и Физули, и тогда крысы, обитавшие в подвалах, разбежались по городу.

Стоит отметить, что в мировой практике сноса домов в том или ином жилищном массиве существует важный пункт: прежде, чем снести старый дом, нужно сначала вытравить всех крыс и мышей. Но по понятным причинам, власти Баку этого не делают, так как данное мероприятие требует определенных затрат. Но при этом городские власти не задумываются о последствиях реальной опасности эпидемии, грозящей городу.

По словам жителей Баку, санэпидемстанция чаще всего не реагирует на жалобы граждан, а если сотрудники приходят на вызов, то услуга платная (20 манатов за визит).

Крысы – самое живучее на планете животные. Они — прекрасные пловцы, умные, хитрые, приспосабливаются к самым тяжёлым условиям жизни. Носители невероятно сильной иммунной системы, крысы являются носители инфекций и страшных болезней. Живут стаями в местах массовых поселений людей, а так же вблизи базаров и объектов общепита.

А вот с этого момента хотелось бы поподробнее описать корень проблемы. Да, конечно, масштабные сносы сделали свое черное дело. Но продолжают его не только праздно зевающие представители санитарных служб, сквозь пальцы смотрящие на эту серьезную проблему, но и сами граждане города, которые своими действиями поощряют увеличение поголовья грызунов в городе.

В СМИ периодически появляются сообщения о том, что крыс видели и в ресторанах, и в донярных, и на складах магазинов. Фотографиями «хвостатых террористов», застуканных «на месте преступления» делятся пользователи социальных сетей, а на форумах даже открыты темы, посвященные этой злободневной проблеме. Как бороться? Что делать? Как изжить? Ведь под угрозой здоровье населения! Периодические (и довольно редкие) вылазки сотрудников санэпидемстанций, рассыпающих яд около мусорных баков, ни к чему не приводят. Кстати, от этого яда гибнут чаще дворовые кошки, которых бакинские крысы вообще не боятся. Нередки случаи, когда крысы нападали на людей и на домашних животных (не говоря уже про уличных кошек, шарахающихся от грызунов, практически догнавших их по размерам).

Но я, честно говоря, не удивляюсь тому, что Баку переживает очередное нашествие хвостатых паразитов. И вина не только в бездействии городских властей. Достаточно посмотреть на мусорные пакеты, которые валяются на тротуарах и в блоках, чтобы понять, почему крысам так комфортно живется в Баку. Отсюда, собственно, и проблема не только крыс, но и всех бездомных животных: пока существует пищевая цепочка – так и будет. Отсюда мораль: дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. И потому начинать нужно, прежде всего, с себя.

Яна Мадатова