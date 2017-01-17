Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Местами будут слабый туман и изморось. Вечером возможны дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем – 65-75%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Местами будет туман. Вечером в некоторых восточных и северных районах возможна изморось, а в горных районах снег. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.