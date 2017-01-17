Паломники из Азербайджана, которые совершили Хадж более одного раза, будут платить дополнительную пошлину.

Как сообщает АПА, согласно установленным Саудовской Аравией правилам, несмотря на то, что лицам, совершающим Умру более одного раза уже не надо будет делать дополнительный взнос, для тех, кто совершает Хадж это правило осталось в силе.

В прошлом году Королевство Саудовская Аравия приняло решение о том, что совершающие Хадж и Умру более одного раза будут дополнительно платить 500 долларов. Затем это правило было аннулировано для паломничества Умра.

Согласно правилам, с этого года отправляющиеся в паломничество из Азербайджана во второй раз будут доплачивать 500 долларов, а в третий и более раз – 550 долларов.

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК), проводящая работу по организации паломничества Хадж в этом году, уже отправилась в Саудовскую Аравию. Также сообщается, что по сравнению с прошлым годом, в этом году стоимость совершения паломничества Хадж возрастет, что связано с резким ростом курса доллара.

Отметим, в прошлом году за проживание в отелях с лучшими условиями, более дорогой едой, в том числе за проживание в 4-местных номерах нужно было заплатить 4500 долларов США, а за проживание в сравнительно дешевом отеле, в 6-местных номерах – 3500 долларов США. В Азербайджане прием документов у желающих совершить паломничество проводит только УМК.