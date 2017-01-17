Москва выступает против выдачи Белоруссией гражданина России, блогера Александра Лапшина, имеющего также израильское гражданство, властям Азербайджана.

«Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, касающиеся судьбы блогера, задержанного в Белоруссии по запросу Азербайджана, обвиняющего его в незаконном пересечении границы и посещении оккупированных территорий Азербайджана.

Поясняя свою позицию, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: «Мы против криминализации в качестве уголовного преступления посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе».

Как отметил С.Лавров, «у нас был консульский контакт с господином Лапшиным».

«Мы, кстати, знаем, что он является одновременно гражданином Израиля, и израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы разрешить эту ситуацию при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал министр.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Его имя было включено в «черный список» МИД Азербайджана, который был обнародован в 2013 году. Причиной этого стала незаконная поездка блогера вместе с другими иностранцами в Нагорный Карабах. В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря тому, что в представленном им украинском паспорте имя «Александр» было указано на украинском как «Олександр». Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса АР.