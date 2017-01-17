На Московском проспекте в Баку 18 и 19 января с 01:00 до 03:00 будет полностью ограничено движение автотранспорта.

Об этом сказал глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

По словам Наджафли, проспект будет закрыт в связи с ремонтными работами и заменой высоковольтных кабелей.

Ограничение будет введено на главной дороге (туннеле) и на вспомогательных дорогах («Шамахинка»).

Для въезда в город во время кратковременных ремонтных работ водители могут пользоваться Бакинской кольцевой-1 или основной дорогой в поселке Баладжары.