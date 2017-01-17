По вопросу решения нагорно-карабахского конфликта имеется целый ряд решений, в том числе по поводу прекращения огня, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, во время пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2016 году, сообщает сайт ведомства.

«Требования о том, чтобы освободить оккупированные территории всегда было на столе переговоров сторон конфликта, однако, мирным путем и с последующим определением статуса Нагорного Карабаха. Россия сыграла решающую роль в прекращении кровопролития в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, — сказал Лавров.

По его словам, по поводу конфликта существует целый набор решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня.

Еще в апреле прошлого года глава внешнеполитического ведомства России заявил в интервью ТАСС, что разблокировать ситуацию в нагорно-карабахском конфликте позволит освобождение районов вокруг Карабаха при одновременном решении вопроса о его статусе.