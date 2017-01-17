Санкции против России были неэффективны, заявил назначенный на прошлой неделе советником избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи. Он стал единственным представителем новой американской администрации, который приехал на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Во время беседы с корреспондентами ТАСС советник Трампа, в частности, ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций, введенных правительствами США и стран ЕС.

«Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ — да, конечно. Иначе бы их не использовали», — сказал Скарамуччи.

Он также заметил, что улучшение российско-американских отношений возможно в течение года, а избранный президент США ценит общее историческое наследие российского и американского народов.