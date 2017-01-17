Министерство налогов Азербайджана списало долги по процентам и финансовым санкциям для юридических и физических лиц.

В списке попавших под налоговую амнистию Операционный комитет Игр исламской солидарности в Азербайджане и Операционный комитет Бакинской шахматной олимпиады. Согласно обнародованным данным, Комитету Игр исламской солидарности списали долг в 22 млн. 676 тыс. 116,1 маната, а Комитету Шахматной олимпиады – 845 манатов.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада прошла в Баку с 1 по 14 сентября прошлого года, а Игры исламской солидарности пройдут с 12 по 22 мая текущего года.

Кроме того, Министерство налогов Азербайджана спишет задолженности 18,932 тыс. юридических лиц и 50,163 тыс. физических лиц по начисленным пеня и финансовым санкциям на 1 января 2017 года.

В частности, списываются пеня и финсанкции ряда крупных компаний, банков, а также госструктур. Например, Минмолодежи и спорта – 4 млн 175 тыс. 386,4 манатов, ОАО «Азерсу» – 13 млн 692 тыс. 457,9 тыс. манатов, Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) – 14 млн 145 тыс. 408,7 манатов, ОАО «Azerkosmos» – 864,727 тыс. манатов.

Кроме этого, полному списанию подлежат задолженности по пеня и финсанкциям азербайджанского филиала компании «HESS (ACG) LİMİTED» (3 млн 230 тыс. 851,4 манатов), представительства «STATOIL SHAH DENIZ AS” (640 тыс. 909,2 манатов), компании «Procter & Gamble Azerbaycan Servisleri» (461,398 тыс. манатов), «Silk Way Business Aviation» (247,647 тыс. манатов), «AtaBank» (46,402 тыс. манатов), находящегося в ликвидации «Texnikabank» (522,292 тыс. манатов).