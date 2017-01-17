«Информация об увольнении директора средней школы имени М.Сулейманова села Ашагы Сейфали Шамкирского района Акифа Намазаова, не соответствует истине. В настоящее время он работает в своей должности».

Об этом сообщили в Исполнительной власти Шамкирского района.

Сообщается, что в связи с данным вопросом проведено расследование, результаты которого направлены в министерство образования.

«Решение в связи с происшествием в школе должно вынести министерство образования», — отметили в РИВ в беседе с Репорт.

Ранее сайт Мусават.com распространил аудиозапись, на которой записан голос директора школы Акифа Намазова, свидетельствующую о вымогательстве взятки.

В аудиозаписи директор обсуждает с учителем подтверждение диплома, который ранее был аннулирован. За эти «услуги» он требует взятку в размере 500 манат.

«Можно заново подтвердить диплом. Есть ли у вас возможность? Мне позвонили… Можно рассмотреть это дело. Я в школе, если хочешь, приходи сюда, здесь обсудим. Приди ко мне, обсудим, это не телефонный разговор. Я должен им ответить, мне дали время. Хотя бы 300 можешь собрать. Что мне им сейчас сказать?» — говорит директор по телефону.

Голос же в телефонной трубке говорит, что сейчас нет возможности заплатить эту сумму.

Уволенная лаборантка средней школы села Ашагы Сейфалли Шамкирского района Хатира Алиева обвинила директора во взяточничестве и отстранении ее от работы путем шантажа.

В свою очередь директор школы обвинил свою бывшую сотрудницу в неэтичном поведении и просмотре интимных видео на школьном компьютере. Сайт Ölkə.az сообщил, что Акиф Намазом уволен.