Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в Давосе встретился с министром иностранных дел Королевства Норвегии Борге Бренде.
Информацию об этом распространил официальный сайт президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в Давосе встретился с министром иностранных дел Королевства Норвегии Борге Бренде.
Информацию об этом распространил официальный сайт президента.
Дата: 2017/01/17 11:53
Раздел: Азербайджан
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