Армянская сторона совершила очередную провокацию на азербайджано-армянской государственной границе, говорится в экстренном заявлении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается, утром 17 января армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на государственной границе на территории Товузского района из реактивных огнеметов «Шмель».

Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет.

Министерство обороны в очередной раз заявляет, что в случае продолжения подобных провокаций армянской стороной ответный удар будет жестким и сокрушительным.