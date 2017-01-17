Сегодня, президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом компании “Procter and Gamble Europe” Гери Эдрю Кумбе.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Сегодня, президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом компании “Procter and Gamble Europe” Гери Эдрю Кумбе.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/01/17 10:50
Раздел: Азербайджан
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