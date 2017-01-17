В Правительстве Армении питают надежды, что в наступившем году в экономику республики будут сделаны инвестиции «российского происхождения», как минимум, на 300 млн. долларов.

Об этом пишет газета «Айкакан жаманак», не уточняя, какие именно сферы экономики затронут инвестиции.

«По сведениям наших источников, подобное политическое решение принято высшим руководством России, с целью оказать содействие кабинету министров Карена Карапетяна. Эта поддержка направлена на укрепление позиций Карапетяна во властной вертикали Армении и в глазах общественности. Заметим, что 300 млн. долларов для нашей экономики – не очень большая сумма. Однако если учесть, что в 2016 году приток всех иностранных инвестиций не достиг даже ее половины, то можно утверждать: поддержка Москвы окажется весьма «видимой» и послужит своей цели», — отмечает «Айкакан жаманак».

Ранее ереванские СМИ сообщали о том, что в Армении общественность готовят к приходу министра обороны Вигена Саркисян на пост премьер-министра страны. По информации СМИ, Саргсян назвал назначение Карапетяна одной из серьезнейших своих ошибок за срок пребывания в кресле руководителя страны.