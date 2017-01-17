Многие участники Всемирного экономического форуме, который открывается 17 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос, не смогли вернуться в свои гостиницы из-за дорожного инцидента в горах, сообщили ТАСС очевидцы происшествия в российской делегации.

По словам очевидцев горная дорога между курортами Давос и Клостерс, находящимися примерно в 12 км друг от друга, полностью перекрыта. Большая часть участников форума живет в Клостерсе и добирается до мероприятий форума на специально организованных шаттлах.

По словам очевидцев, ночью на горной дороге скопилась колонна из примерно сотни микроавтобусов и других машин, движение по трассе полностью остановлено, полиция пропускает только автомобили скорой помощи. Пока неясно, что явилось причиной инцидента.

Сорок седьмой Давосский форум, который каждый год собирает мировых лидеров и представителей бизнес-элиты, официально открывается утром 17 января выступлением председателя Китайской Народной Республици Си Цзиньпина.

Всего в этом году в форуме, как ожидают организаторы, примет рекордное число участников — около трех тысяч человек из более чем 70 стран мира. Среди них около 30 лидеров государств, такие как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также руководители более тысячи крупных корпораций и банков.

Российскую делегацию на форуме возглавит первый заместитель председателя российского правительства Игорь Шувалов. Большинство членов делегации прибывают в Давос 18 января, однако многие российские участники, которые прибыли раньше, сейчас находятся в горах.