Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в гонку за пост главы Белого дома называл Россию самой большой проблемой для Вашингтона, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы. С таким утверждением выступила телекомпания CNN.

Канал изучил серию интервью, которые Трамп давал в 2014 году, за год до вступления в президентскую гонку, передает ТАСС. По сведениям CNN, в одном из них миллиардер заявил о своем согласии с республиканским кандидатом на пост президента США на выборах 2012 года Миттом Ромни, который в итоге проиграл демократу Бараку Обаме. Ромни в ходе предвыборной кампании, в частности, назвал Россию «геополитическим противником для США номер один».

По данным CNN, в марте 2014 года в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что, «Митт был прав», когда «сказал, что Россия — наша самая большая проблема». «Оказалось, что он был абсолютно прав, — приводит CNN слова Трампа. — Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде, нас (США) выкинули отовсюду».

В другом интервью Fox News в марте того же года Трамп заявил, что США могли бы принять меры экономического характера, чтобы навредить РФ, утверждает CNN. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики», — сказал тогда он, утверждав, что РФ «не является сильной с экономической точки зрения». При этом 14 марта 2014 года в интервью NBC Трамп открыто выступил за введение санкций в отношении Москвы. «Мы определенно должны ввести санкции, — привел CNN его слова. — Мы должны показать силу».

15 января 2017 года в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал политик.

По версии CNN, данные заявления «резко контрастируют с дружественной по отношению к России риторикой, которую он (Трамп) начал использовать после начала президентской кампании».

11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, назвав его «ужасной организацией». На такой шаг он пошел после того, как телеканал сообщил о существовании компромата о его связях с Москвой.